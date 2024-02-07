В российском городе обрушился второй за 10 дней жилой дом

В Ростове-на-Дону на улице Черепахина обрушился жилой дом — это второе здание за 10 дней, стены которого рухнули. О происшествии сообщил глава российского города Алексей Логвиненко в Telegram.

Обрушившийся дом был 1917 года постройки, он состоял из семи квартир. В здании обрушилась несущая стена, никто не пострадал.

«В декабре 2023 года дом признан аварийным. На тот момент в нем проживали всего три семьи. Две семьи — в квартирах частной собственности и одна — в муниципальной. Остальные помещения заселены не были», — сообщил глава города.

По его словам, власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на улице Черепахина. Дом отключили от коммуникаций, специалисты выясняют обстоятельства происшествия.