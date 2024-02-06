В Калининграде мошенники выманили у школьника почти 150 тысяч рублей
У третьеклассника из Калининграда мошенники выманили 143 тысяч рублей. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Отмечается, что злоумышленники связались с девятилетним школьников в одном из мессенджеров. Там они убедили его, что он сможет получить подарок в онлайн-игре, если пришлет им фотографию банковской карты матери и сообщит код из SMS-сообщения, которое придет ей на телефон.
«Доверчивый ребенок так и поступил — передал запрашиваемую информацию неизвестным, после чего со счета жительницы Калининграда были списаны 143 тысячи рублей», — говорится в тексте.
По факту случившегося 46-летняя мать третьеклассника обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
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