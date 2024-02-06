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В Молдавии заявили о готовности расследовать инцидент на границе Украины

На Украине раскрыли подробности инцидента на границе с Приднестровьем
© Lenta.ru

Кишинев готов принять участие в расследовании инцидента со стрельбой на границе непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) и Украины. Об этом глава генерального инспектората полиции МВД Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил в интервью телеканалу Realitatea.

По его словам, молдавская полиция готова выехать на заявленное приднестровской стороной место происшествия для обеспечения расследования, а также оказать Киеву поддержку в выяснении обстоятельств случившегося.

10 января Министерство государственной безопасности ПМР сообщило о вооруженном инциденте на границе с Украиной, произошедшем 7 января. Как позже заявил украинский посол в Кишиневе Марко Шевченко, участниками инцидента стали двое граждан Приднестровья и несколько сотрудников Госпогранслужбы Украины.

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