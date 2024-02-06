На Украине раскрыли подробности инцидента на границе с Приднестровьем

Кишинев готов принять участие в расследовании инцидента со стрельбой на границе непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) и Украины. Об этом глава генерального инспектората полиции МВД Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил в интервью телеканалу Realitatea.

По его словам, молдавская полиция готова выехать на заявленное приднестровской стороной место происшествия для обеспечения расследования, а также оказать Киеву поддержку в выяснении обстоятельств случившегося.