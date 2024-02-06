В Турции задержали 34 человека после стрельбы возле суда в Стамбуле

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил о задержании 34 подозреваемых в связи с перестрелкой у здания суда Чаглаян в Стамбуле. Об этом информирует NTV.

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«На данный момент у нас 34 задержанных. Пять прокуроров и заместитель генерального прокурора выясняют все детали произошедшего», — заявил Тунч журналистам.

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Турции Али Ерликая сообщил, что двое человек, нейтрализованных в результате перестрелки у здания суда, были членами считающейся в Турции террористической организации DHKP-C (Революционная народно-освободительная партия-фронт). Он подчеркнул, что это была попытка теракта.