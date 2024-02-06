На горном курорте в Сочи столкнулись пассажирские кабинки

На канатной дороге горного курорта «Красная поляна» в Сочи произошло столкновение пассажирских кабинок. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧП Сочи».

«На канатной дороге несколько минут назад произошло столкновение пассажирских кабинок», — говорится в сообщении.

Ранее на горнолыжном курорте «Газпром Поляна» под Сочи лавина сошла на лыжников. Под снегом находились шесть человек.