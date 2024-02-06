На горном курорте в Сочи столкнулись пассажирские кабинки
На канатной дороге горного курорта «Красная поляна» в Сочи произошло столкновение пассажирских кабинок. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧП Сочи».
«На канатной дороге несколько минут назад произошло столкновение пассажирских кабинок», — говорится в сообщении.
По данным канала, пассажиры ожидают помощи.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в «Красную поляну». Ответ ожидается.
Ранее на горнолыжном курорте «Газпром Поляна» под Сочи лавина сошла на лыжников. Под снегом находились шесть человек.