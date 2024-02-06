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Мигрант изнасиловал и ограбил жительницу Приморья на улице

В Приморском крае задержали приезжего по подозрению в изнасиловании местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД РФ.

Мигрант изнасиловал и ограбил жительницу Приморья на улице
© РИА Новости

Мужчина напал на жительницу города Артема: он изнасиловал девушку, а затем похитил у нее телефон и деньги.

Полиция вычислила подозреваемого и задержала его, им оказался 25-летний мужчина, приехавший в Россию из Узбекистана.

В краевом Следственном управлении СК РФ сообщили, что против мужчины возбуждено уголовное дело - оно находится на контроле у председателя ведомства Александра Бастрыкина.

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