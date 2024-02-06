Мигрант изнасиловал и ограбил жительницу Приморья на улице

В Приморском крае задержали приезжего по подозрению в изнасиловании местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД РФ.

Мужчина напал на жительницу города Артема: он изнасиловал девушку, а затем похитил у нее телефон и деньги.

Полиция вычислила подозреваемого и задержала его, им оказался 25-летний мужчина, приехавший в Россию из Узбекистана.