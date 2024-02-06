В России из загоревшейся школы эвакуировали более 40 человек

В Республике Коми загорелась школа, из здания эвакуировали 44 человека. Об этом сообщило ГУ МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

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«В селе Грива происходит горение на кровле школы. На место оперативно прибыли пожарные подразделения. По прибытию наблюдалось открытое горение части кровли здания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из 44 эвакуированных 38 детей. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

По данным РИА Новости, учебное учреждение расположено в одноэтажном деревянном здании, которое построили в начале XX века.