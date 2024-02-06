В Стамбуле задержали третьего участника нападения на суд
В Стамбуле задержали третьего участника нападения на суд, который после перестрелки пытался скрыться.
Об этом пишет газета Sabah.
В сообщении говорится, что полицейскими был задержан «сбежавший с места участник нападения».
Уточняется, что он получил ранение.
Ранее в МВД Турции сообщили, что двух напавших на здание суда в Стамбуле ликвидировали.
В ходе нападения были ранены пять человек.
По информации турецких властей, нападавшие связаны с признанной в Турции террористической партией DHKP-C.