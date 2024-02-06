ФСБ возбудила дело о государственной измене против жителя Мордовии

Уголовное дело о государственной измене возбуждено в Чувашии в отношении 20-летнего жителя Мордовии. Его подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Украины, сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Чувашии.

"В отношении 20-летнего [жителя Мордовии] возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). По версии следствия, злоумышленник установил конфиденциальное сотрудничество со спецслужбами Украины через интернет. В целях оказания помощи в деятельности, направленной против безопасности России, согласился за вознаграждение совершить террористические акты на российских предприятиях", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что это не первое уголовное дело в отношении мужчины. Его также подозревают в совершении террористического акта в составе организованной группы на объектах транспортной инфраструктуры (ст. 205 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.