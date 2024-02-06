В Санкт-Петербурге мужчина упал на пути в метро и выжил

В Санкт-Петербурге мужчина упал на пути в метрополитене на станции «Нарвская» и выжил. Об этом сообщила «Фонтанка» во вторник, 6 февраля.

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По информации издания, в результате инцидента поезд задержался с отправлением со станции «Ленинский проспект».

В пресс-службе петербургского метро подтвердили данные о падении пассажира. Пострадавшему оказали помощь прибывшие медики.

Ранее сообщалось, что в Петербурге двое пьяных мужчин рухнули на пенсионерку с эскалатора в метро и сломали ей руку.

Пожилую женщину доставили в Мариинскую больницу и отпустили после всех медицинских манипуляций.