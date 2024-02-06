Жители Астраханской области остались без света из-за урагана

Более 30 тысяч жителей Астраханской области остались без электричества из-за урагана. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

"В 33 населенных пунктах региона из-за непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии. В результате обесточены дома более 30 тысяч астраханцев", - поделился Бабушкин.

По его словам, энергетики уже приступили к устранению последствий разгула стихии. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Планируется завершить аварийно-восстановительные работы к полуночи.

Бабушкин добавил, что на регион обрушился ураган, скорость ветра может достигать 32 м/с. Он посоветовал жителям региона без острой необходимости не выходить из дома, а на улицах избегать деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.