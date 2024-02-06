Быкова* оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации

Признанного иноагентом писателя Дмитрия Быкова* оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной международной организации.

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что его признали виновным по ст. 20.33 КоАП России.

Данное нарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 15 тыс. рублей.

Адвокат Быкова Василий Кушнир назвал причиной штрафа интервью, данное Быковым признанному нежелательным в России изданию «Новая газета Европа»*.

* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.06.2023.