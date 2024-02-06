В Хакасии поймали трех мужчин, вымогавших деньги у иностранцев

Трое жителей Хакасии вымогали деньги у иностранцев. Об этом сообщает ИА "Хакасия".

По данным информагентства, приятели из Черногорска напали на руководителей местной диаспоры выходцев одной из стран Средней Азии. Они предложили мигрантам защитить их бизнес и запросили за эту услугу 2,5 млн рублей.

Вымогатели решили продемонстрировать свои возможности и выстрелили в грудь одному из мужчин из травматического пистолета. После этого пострадавшие обратились в полицию, злоумышленников стали разыскивать.