В Хакасии поймали трех мужчин, вымогавших деньги у иностранцев
Трое жителей Хакасии вымогали деньги у иностранцев. Об этом сообщает ИА "Хакасия".
По данным информагентства, приятели из Черногорска напали на руководителей местной диаспоры выходцев одной из стран Средней Азии. Они предложили мигрантам защитить их бизнес и запросили за эту услугу 2,5 млн рублей.
Вымогатели решили продемонстрировать свои возможности и выстрелили в грудь одному из мужчин из травматического пистолета. После этого пострадавшие обратились в полицию, злоумышленников стали разыскивать.
4 февраля правоохранители объявили план "Перехват" и при поддержке росгвардейцев задержали всех подозреваемых на трассе "Енисей". Сейчас фигуранты дела о вымогательстве, пытавшиеся сбежать в Красноярск, находятся в ИВС.
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