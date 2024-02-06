В Дагестане 32 населенных пункта остались без электричества из-за непогоды

Более 30 населенных пунктов в Дагестане остались без электричества из-за коротких замыканий и обрыва линии электропередачи, вызванных непогодой. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"В связи с короткими замыканиями и обрывом линии электропередачи произошло аварийное отключение электроэнергии, в зону отключения попадает 32 населенных пункта трех муниципальных районов", - говорится в сообщении.

Восстановить электроснабжение районов планируется к 18:00 мск.

Об аварийных отключениях сообщили и в мэрии дагестанского города Каспийска, где из-за аварии без электричества остались жители южной части города, в том числе две общеобразовательные школы.

По данным филиала "Россети Северный Кавказ" -"Дагэнерго", из-за существенного ухудшения погодных условий в компании был введен особый режим работы. В ликвидации последствий непогоды задействованы 26 бригад.