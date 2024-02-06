В Москве ликвидирован пожар в ТЦ «Ривьера»
Оперативно ликвидирован пожар в ТЦ «Ривьера» на Автозаводской улице в Москве, где загорелась обшивка здания. Об этом со ссылкой на столичный главк МЧС пишет РИА Новости.
По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Автозаводская улица, 18 поступило в
09:04. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что горит обшивка фасадной части здания.
«Принятыми мерами в 09:34 пожар ликвидирован, пострадавших нет», - пояснил представитель пресс-службы МЧС.
Ранее в Москве загорелся Театр сатиры. Площадь пожара составила порядка 350 кв. м. В тушении были задействованы 76 человек и 21 единица техники. В итоге от огня пострадала значительная часть крыши. Деревянная обшивка частично обуглилась, плиты утеплителя также получили повреждения.