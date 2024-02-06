В Москве ликвидирован пожар в ТЦ «Ривьера»

Оперативно ликвидирован пожар в ТЦ «Ривьера» на Автозаводской улице в Москве, где загорелась обшивка здания. Об этом со ссылкой на столичный главк МЧС пишет РИА Новости.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Автозаводская улица, 18 поступило в

09:04. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что горит обшивка фасадной части здания.

«Принятыми мерами в 09:34 пожар ликвидирован, пострадавших нет», - пояснил представитель пресс-службы МЧС.