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В Башкирии неизвестный попытался похитить 7-летнюю девочку

В Стерлитамаке неизвестный в балаклаве пытался увести за собой маленькую девочку, но ее брат не растерялся и смог отбить сестру. Видеозапись инцидента публикует НТВ.

Попытка похищения произошла во дворе многоквартирного дома. Брат и сестра днем возвращались из школы, и в какой-то момент их стал преследовать незнакомый мужчина.

Когда девочка немного отстала от брата, мужчина в надетой на голову светлой балаклаве схватил ее за руку и потащил за собой.

Но мальчику удалось догнать злоумышленника и предотвратить похищение. Инцидент попал на камеру домофона.

Неизвестного сейчас разыскивает полиция, отмечает издание.

Ранее стало известно, что в Калужской области злоумышленники похитили восьмилетнюю школьницу и прислали ее матери СМС с требованием выкупа в размере 1,5 млн рублей в криптовалюте. Позже девочку высадили на трассе в Тульской области. Полицейские задержали предполагаемых похитителей, которыми оказались фермеры из деревни Касьяново.

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