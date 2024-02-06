В Башкирии неизвестный попытался похитить 7-летнюю девочку

В Стерлитамаке неизвестный в балаклаве пытался увести за собой маленькую девочку, но ее брат не растерялся и смог отбить сестру. Видеозапись инцидента публикует НТВ.

Попытка похищения произошла во дворе многоквартирного дома. Брат и сестра днем возвращались из школы, и в какой-то момент их стал преследовать незнакомый мужчина.

Когда девочка немного отстала от брата, мужчина в надетой на голову светлой балаклаве схватил ее за руку и потащил за собой.

Но мальчику удалось догнать злоумышленника и предотвратить похищение. Инцидент попал на камеру домофона.

Неизвестного сейчас разыскивает полиция, отмечает издание.