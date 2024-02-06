Россиянку изнасиловали после празднования дня рождения

Мужчина изнасиловал 24-летнюю девушку после празднования ее дня рождения в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ .

По данным телеканала, в полицию обратилась потерпевшая. Она рассказала, что 4 февраля в компании трех подруг праздновала день рождения в баре на улице Рубинштейна. В заведении девушки познакомились с мужчиной, который предложил им поехать в отель.