Баллон с газом взорвался в квартире в Севастополе. В результате происшествия обрушились перекрытия на неработающее помещение. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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Инцидент произошел на улице Леваневского в жилом доме. С верхних этажей здания эвакуировали восемь человек. Часть перекрытий обрушилась между вторым и первым этажами, на котором было пустое помещение, ранее занимаемое кафе. Сейчас специалисты отключают дом от коммунальных сетей — электроэнергии, газа, воды, тепла.

— Пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда восемь человек, в том числе трое детей. Информация уточняется. По предварительной оценке площадь разрушений — около 50 квадратных метров, — написал Развожаев в Telegram-канале.