В Новосибирске мужчина напал на двух подростков на катке

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье УК РФ ("Хулинагство") в отношении мужчины, который напал на двух 14-летних подростков на катке в Ленинском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.