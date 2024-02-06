$91.24+0.5898.23-0.42
Войти в почту

В Новосибирске мужчина напал на двух подростков на катке

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье УК РФ ("Хулинагство") в отношении мужчины, который напал на двух 14-летних подростков на катке в Ленинском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Новосибирске мужчина напал на двух подростков на катке
© РИА Новости

"По данным следствия, в вечернее время 3 февраля 2024 года на уличном катке в Ленинском районе города Новосибирска мужчина из хулиганских побуждений нанес 14-летним подросткам множественные удары руками в область лица", - говорится в сообщении.

Следователи совместно с полицейскими устанавливают очевидцев и участников преступления.

Прокуратура Новосибирской области взяла расследование дела на контроль.

Происшествия
Следственный комитет
Новосибирская Область
Россия
Новосибирск
1