В школе Артема родители и ученики возмутились установкой камер в туалете, видео транслировалось на пульт дежурного охранника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Прокуратура города Артема организовала проверку после сообщений родителей учеников школы N 3 о том, что в руководство образовательного учреждения установило камеры видеонаблюдения в туалете.

Данные с камер транслировались на пульт охраны, при этом установку камер с родителями несовершеннолетних учеников не согласовывали.