Россиянин расправился с супругой и получил 17 лет колонии

В Хабаровском крае суд приговорил к 17 годам лишения свободы мужчину, расправившегося с супругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июне 2023 в СНТ «Озерки» в селе Черная речка пьяный фигурант поссорился с женой. Он опрокинул на нее канистру со смесью бензина и масла и поджег. Медики приехали на место трагедии, госпитализировали потерпевшую, но она не выжила.