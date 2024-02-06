На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ

«В обмен на беспрепятственный выезд в Россию для снятия накоплений со своей банковской карты и получения денежных средств от сдачи в аренду квартиры, мужчина согласился предоставлять иностранной спецслужбе информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках СВО и иные данные о ВС России», — говорится в заявлении.