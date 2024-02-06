Адвокат оценил шансы на выдачу Украине задержанного в Аргентине россиянина

Процесс рассмотрения запроса о выдаче задержанного в Аргентине россиянина Игоря Чуркина Украине приостановлен до вынесения решения о предоставлении ему убежища, а это может занять годы, заявил корреспонденту ТАСС адвокат обвиняемого Кристиан Рубилар. По его словам, вероятность экстрадиции низкая.

© News.ru

Технически рассмотрение запроса об экстрадиции парализовано до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по убежищу. В моей практике есть запрос об убежище, рассматриваемый с 2012 года. Вероятность, что его экстрадируют, низкая, — отметил он.

Ранее защита россиянина, ожидающего суда в Аргентине по выдаче Украине, подала прошение о предоставлении ему политического убежища. Заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова пообещала, что ее ведомство готово оказать мужчине всю юридическую поддержку в этом вопросе.