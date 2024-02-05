Спасатели подняли тело первого погибшего члена экипажа с разбившегося Ми-8

Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения сообщил, что спасатели подняли тело первого обнаруженного члена экипажа, который находился на борту разбившегося вертолета МЧС Ми-8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение комитета в социальных сетях.

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Отмечается, что тело было найдено внутри обломков вертолета на дне Онежского озера в Карелии. В операции по поднятию были задействованы водолазы.

«В 21:16 мск водолазами был поднят первый погибший член экипажа. Тело было обнаружено внутри вертолета», — сообщили в комитете.