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Спасатели подняли тело первого погибшего члена экипажа с разбившегося Ми-8

Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения сообщил, что спасатели подняли тело первого обнаруженного члена экипажа, который находился на борту разбившегося вертолета МЧС Ми-8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение комитета в социальных сетях.

Спасатели подняли тело первого погибшего члена экипажа с разбившегося Ми-8
© t.me/rt_russian/188512

Отмечается, что тело было найдено внутри обломков вертолета на дне Онежского озера в Карелии. В операции по поднятию были задействованы водолазы.

«В 21:16 мск водолазами был поднят первый погибший член экипажа. Тело было обнаружено внутри вертолета», — сообщили в комитете.

Ранее стало известно, что вертолет МЧС России Ми-8 потерпел крушение над Онежским озером во время тренировочного полета. На его борту находились три члена экипажа.

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