Пьяный россиянин разгромил банкомат после ссоры с девушкой

В Челябинске задержали пьяного юношу, который выбил дверь и разгромил банкомат после ссоры с девушкой. Об этом сообщает Telegram-канал "Агентство чрезвычайных новостей".

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По информации Telegram-канала, инцидент произошел 3 февраля. Молодой человек поссорился с девушкой и, перебрав со спиртными напитками, решил выместить злость, выбив дверь в помещение банка и разгромив банкомат.

После сигнала тревоги на место прибыли сотрудники ОП "Витязь", которые обнаружили там юношу с окровавленными руками. Дебошира передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.