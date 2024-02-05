Названа возможная причина крушения вертолета в Карелии

Причиной падения вертолета в Карелии мог стать человеческий фактор, считает председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев.

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По его словам, отрасль малой авиации остается чрезвычайно зарегулированной, и эксплуатанты вертолетов вынуждены экономить на всем, вынужденно ставя в приоритет не безопасность полетов, а экономику предприятий.

Многие ошибки пилотов вызваны именно тем, что из коммерческих или других соображений пилотов заставляли нарушать правила безопасности. Но о причинах катастрофы на Онежском озере выводы делать пока еще рано, для этого слишком мало информации, подчеркивает эксперт.

Вполне возможно, что в данном случае, как и во многих других, свою роль сыграл "человеческий фактор", сообщил в беседе с корреспондентом "РГ" сотрудник одного из авиапредприятий Северо-Запада, попросив не называть его имени. Например, в плохую погоду, при ограниченной видимости, пилот мог ошибочно сориентироваться в пространстве, поскольку горизонт становится слабо различим из-за сплошной белой пелены. В этих условиях становится весьма возможной потеря визуального контакта с землей. Однако окончательные выводы может сделать только следствие.

Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России упал на лед Онежского озера и утонул вместе с тремя членами экипажа. На борту находились трое сотрудников авиационного центра Санкт-Петербурга - Владимир Билида, Владимир Евсеев и Сергей Носов, сообщил глава республики Карелия Артур Парфенчиков.

Трагедия произошла приблизительно в 11 километрах от села Деревянного Заонежского района Карелии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Расследование продолжается.

Напомним, 4 февраля вертолет совершал тренировочный полет из петрозаводского аэропорта Пески в аэропорт Вытегра. Вечером Ми-8 перестал выходить на связь и в Вытегру в назначенное время не прибыл. Стало понятно: с летчиками случилась беда.

Немедленно были начаты поисковые работы, в которых приняли участие более 140 человек и 33 единицы техники. Спасатели, которые обследовали озеро на снегоходах и судах на воздушной подушке, вскоре обнаружили место аварии - большую полынью, возле которой лежали куски фюзеляжа с символикой МЧС. Глубина озера в этом месте составляет около 50 метров, поэтому к поискам привлекли водолазов центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России, имевших допуск погружения до 60 метров.

Также использовался телеуправляемый подводный аппарат "Фалькон", который может действовать на глубине до 300 метров.

Во второй половине дня 5 февраля на глубине 42 метра с помощью подводного аппарата на дне удалось обнаружить сильно поврежденный корпус вертолета. Тела экипажа по-прежнему не найдены. На месте крушения вертолета работают 29 водолазов.

Следователи рассматривают несколько вероятных причин падения вертолета: плохую погоду, техническую неисправность судна и ошибку пилотирования.

Однако в МЧС отметили, что вертолетом управлял опытный экипаж, имевший тысячи часов налета. За время работы в МЧС России специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей. При этом перед вылетом из Петрозаводска вертолет прошел все необходимые регламентные процедуры, а летчики не сообщали ни о каких выявленных неисправностях. Но погода в момент вылета действительно оставляла желать лучшего - низкая облачность, снег, температура от минус 1 до плюс 5 градусов, сообщает портал "Погода 1".

Ни у кого из экспертов не вызывает сомнений то, что Ми-8 - чрезвычайно надежная машина. Напомним, этот многоцелевой вертолет разработанный Опытным конструкторским бюро (ОКБ) М. Л. Миля еще в начале шестидесятых годов минувшего века и до сих пор производится на Казанском вертолетном и Улан-Удэнском авиационном заводах, которые сегодня входят в структуру холдинга "Вертолеты России".

- Особых технических проблем с этим вертолетом не просматривается, - отметил Сергей Детенышев. - Никаких неустранимых проблем с их поддержанием в летной годности не существует. Есть запчасти, есть производитель, поддерживающий сертификат данного типа воздушного судна, модернизация его до сих пор продолжается. Кроме того, производство необходимых компонентов для вертолетов старых моделей продолжается, хотя производитель старается мотивировать эксплуатантов обновлять парк техники.