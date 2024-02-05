ФСБ предотвратила теракт СБУ в отношении одного из руководителей Крыма

"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, организованный Службой безопасности Украины в отношении одного из руководителей Республики Крым, - сообщили в ЦОС. - В Крыму сотрудниками ФСБ России задержана группа лиц в составе граждан РФ Боднаря В. А., Шевченко О. В. и Ананьева В. В., которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма".



"Задержанные дали признательные показания", - отметили в ФСБ.