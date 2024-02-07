Россиянка отсудила полмиллиона рублей за скользкую дорогу

«В марте 2023 года пермячка шла в продуктовый магазин, который расположен в многоквартирном доме. Она поскользнулась на тротуаре, упала и получила множественные травмы ноги. После того, как женщина прошла лечение, она обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда и деньги, которые потратила на лечение», — сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда.