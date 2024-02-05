Москвич скатился с горки на «ватрушке» и попал в реанимацию с переломами ребер

В Москве 41-летний мужчина попал в реанимацию с переломами ребер, скатившись с горки на "ватрушке". Об этом сообщает РЕН ТВ. По информации издания, инцидент произошел 3 февраля на Волжском бульваре.

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По словам супруги пострадавшего, он вместе с другом катался на "ватрушках" в парке и врезался в дерево. Товарищ вызвал ему скорую помощь.