Москвич скатился с горки на «ватрушке» и попал в реанимацию с переломами ребер
В Москве 41-летний мужчина попал в реанимацию с переломами ребер, скатившись с горки на "ватрушке". Об этом сообщает РЕН ТВ. По информации издания, инцидент произошел 3 февраля на Волжском бульваре.
По словам супруги пострадавшего, он вместе с другом катался на "ватрушках" в парке и врезался в дерево. Товарищ вызвал ему скорую помощь.
Получившего травмы мужчину доставили в медицинское учреждение и отправили в реанимацию. Медики диагностировали у него перелом четырех ребер и ушиб легкого. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.
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