В Петербурге поймали подростков, избивавших прохожих на камеру

В Петербурге двух блогеров-подростков, которые избивали прохожих на камеру, поймали полицейские. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

© Газета.Ru

Сотрудники правоохранительных органов 2 февраля поймали 13-летнего и 16-летнего школьников, подозреваемых в совершении противоправных действий. По версии следствия, несовершеннолетние в январе 2024 года нападали на прохожих с перцовым баллончиком, избивали их и портили имущество. Свои действия они снимали на камеру, а затем выкладывали в Telegram-каналах.