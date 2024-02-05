СМИ: Предприниматель избила аниматора за «плохую работу»

Бизнесвумен избила аниматора за то, что та «плохо работала». Об этом стало известно в понедельник, 5 февраля.

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По информации Telegram-канала «Shot Проверка», предприниматель запланировала для своей 10-летней дочери праздник в стиле Гэтсби. Лимузин должен был несколько часов катать детей по Москве, а аниматор — развлекать их.

Спустя несколько часов часть гостей заскучала и принялась играть в телефон. Увидев это, заказчица торжества отчитала аниматора за то, что та «не справляется».

После праздника аниматор получила за свои услуги 10 тысяч рублей вместо 16. Расстроенная сотрудница начала настаивать на полной оплате, после чего заказчица ударила ее по голове и расцарапала лицо.

Пострадавшая зафиксировала побои и написала заявление в полицию. По ее словам, полученные травмы не позволяют ей работать.