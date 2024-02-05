Краснодарский бухгалтер похитил у Минобороны 60 млн рублей

Суд вынес обвинительный приговор экс-сотрудникам авиационного училища по делу о хищении 60 млн рублей у Минобороны. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

На самом деле военные не получали деньги, но их брали подсудимые и делили между собой.

По данным суда, эту схему хищения придумал главный бухгалтер в 2016 году. В осуществлении идеи ему помогали два его коллеги. Они в 2020 году уже получили приговоры. Всего было похищено 60 миллионов рублей. Подсудимые отказываются признавать вину.