Два человека погибли из-за взрыва в частном доме Еревана

Два жителя Еревана погибли в результате взрыва, произошедшего в частном доме одного из районов города. Об этом заявили в спасательной службе МВД Армении.

«Спасатели извлекли из-под завалов тела двух человек», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Также сообщается, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил и требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия».