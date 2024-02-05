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МВД Армении: два человека погибли из-за взрыва в частном доме Еревана

Два жителя Еревана погибли в результате взрыва, произошедшего в частном доме одного из районов города. Об этом заявили в спасательной службе МВД Армении.

Два человека погибли из-за взрыва в частном доме Еревана
© РИА Новости

«Спасатели извлекли из-под завалов тела двух человек», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Также сообщается, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил и требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия».

Ранее в МВД Армении заявили, что два человека находятся под завалами домов, которые разрушены в результате взрыва в районе Эребуни города Ереван.

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