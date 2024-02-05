Взрыв прогремел в Николаевской области
О пострадавших и повреждениях не сообщается.
По данным агентства, в настоящее время в Николаевской, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.
Ранее в регионе также звучали взрывы. В частности, удары по инфраструктуре региона были нанесены 10 июля, 6 ноября, 23 ноября, 31 января.
31 января сильные взрывы прозвучали также в Кривом Роге, в Херсоне, в Харьковской области.
Минобороны РФ неоднократно подчеркивало ранее, что удары с помощью высокоточного оружия наносятся только по объектам военной инфраструктуры.
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