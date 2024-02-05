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Взрыв прогремел в Николаевской области

Взрыв прогремел в Николаевской области на юге Украины, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Взрыв прогремел в Николаевской области
© Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям

О пострадавших и повреждениях не сообщается.

По данным агентства, в настоящее время в Николаевской, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее в регионе также звучали взрывы. В частности, удары по инфраструктуре региона были нанесены 10 июля, 6 ноября, 23 ноября, 31 января.

31 января сильные взрывы прозвучали также в Кривом Роге, в Херсоне, в Харьковской области.

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Минобороны РФ неоднократно подчеркивало ранее, что удары с помощью высокоточного оружия наносятся только по объектам военной инфраструктуры.

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