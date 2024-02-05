Журналиста из США внесли в список террористов и экстремистов в России

Росфинмониторинг внес журналиста американского издания Washington Examiner Тома Рогана в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте службы.

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«Роган Том, 08.02.1986 года рождения, город Лондон Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в базе.

Также в перечень включили и другого сотрудника Washington Examiner — журналиста Гердона Хьюго.

Ранее сообщалось, что в список террористов и экстремистов внесли российского журналиста и блогера Карена Шаиняна (внесен Минюстом в список иноагентов). Вскоре после этого МВД России объявило его в розыск по уголовной статье.