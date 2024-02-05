Полиция Москвы раскрыла убийство почти 16-летней давности

Тело было найдено в съемной квартире, женщина была задушена шарфом. Было возбуждено уголовное дело, но убийца до недавних пор оставался не пойманным. В ходе пересмотра дела подозрение пало на жительницу Ингушетии. Как выяснилось, таким же способом в 2014 году в Ингушетии она убила другую женщину. На малой родине она была задержана и осуждена. В итоге ей предъявлено новое обвинение.