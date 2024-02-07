В аэропорту Магнитогорска задержаны три авиарейса

В аэропорту Магнитогорска ( Челябинская область ) 7 февраля задержка рейсов заняла от двух до четырех часов. Вылет авиамаршрута в аэропорт Шереметьево ( Москва ) перенесли с 6:15 на 10:25, сообщается в онлайн-табло.

«Рейс Магнитогорск — Шереметьево по расписанию запланирован в 6:15, ожидается — в 10:25. Вылет в Минеральные Воды перенесен с 8:20 на 10:25», — информирует онлайн-табло аэропорта.

Задержано и прибытие. Рейс Москва — Магнитогорск должен был приземлиться в 5:05, но прибыл в 9:25. Рейсы были задержаны и в аэропорту Челябинска. В аэропорте «Курчатов» перенесли вылет четырех маршрутов: два в Москву, по одному в Санкт-Петербург и Сургут (ХМАО).