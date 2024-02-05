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Суд в Москве арестовал россиянку за вступление в ряды террористов ИГ

Преображенский суд Москвы арестовал россиянку Валерию Дианову за вступление в террористическую международную организацию "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Суд в Москве арестовал россиянку за вступление в ряды террористов ИГ
© РИА Новости

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Дианову В. С., обвиняемую по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), под стражу на срок два месяца", - сказали в пресс-службе. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

В декабре 2014 года "Исламское государство" было признано Верховным судом РФ террористической организацией по требованию Генпрокуратуры.

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