Суд арестовал обвиняемого в убийстве водителя скорой в Домодедово

Суд заключил под стражу жителя Домодедово, обвиняемого в убийстве водителя скорой медицинской помощи в ходе бытового конфликта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Уточняется, что ночью 2 февраля в микрорайоне Востряково в Домодедово между находившимся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и водителем скорой помощи, который заступился за женщину, произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник произвел выстрел из сигнального пистолета в сторону потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Стрелявший был задержан. На допросе он признал свою вину и раскаялся в содеянном, рассказав следователю об обстоятельствах совершенного преступления.