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В Белоруссии задержали россиянина за сбыт фальшивых долларов

Гражданин России был задержан в Гродненской области на западе Белоруссии при попытке обмена 30 тысяч фальшивых долларов (2.7 миллиона рублей), сообщил Государственный комитет судебных экспертиз республики.

В Белоруссии задержали россиянина за сбыт фальшивых долларов
© Lenta.ru

Правоохранителям мужчина пояснил, что купюры, по его мнению, являются подлинными и были приобретены в банковских учреждениях на территории России. В Белоруссию мужчина прибыл с целью приобретения автомобиля.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об изготовлении, хранении и сбыте поддельных банкнот иностранной валюты в особо крупном размере.

Ранее Министерство внутренних дел Белоруссии исключило из списка граждан, причастных к экстремистской деятельности, бывшего редактора издания NEXTA Романа Протасевича.

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