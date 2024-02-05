В Белоруссии задержали россиянина за сбыт фальшивых долларов

Гражданин России был задержан в Гродненской области на западе Белоруссии при попытке обмена 30 тысяч фальшивых долларов (2.7 миллиона рублей), сообщил Государственный комитет судебных экспертиз республики.

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Правоохранителям мужчина пояснил, что купюры, по его мнению, являются подлинными и были приобретены в банковских учреждениях на территории России. В Белоруссию мужчина прибыл с целью приобретения автомобиля.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об изготовлении, хранении и сбыте поддельных банкнот иностранной валюты в особо крупном размере.