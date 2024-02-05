В Краснодаре полиция проверяет девушек, целовавшихся на камеру

В Краснодаре две девушки поцеловались на камеру и привлекли внимание полиции. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным Telegram-канала »Краснодар Телетайп», инцидент произошел в пиццерии. На кадрах девушки обмениваются кольцами, а затем целуются. Видео россиянки позже выложили в соцсети.

Краснодарская полиция начала проверку по факту непристойного поведения девушек. Правоохранительные органы установят их личности и дадут действиям россиянок правовую оценку.