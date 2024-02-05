Мужчину задержали после драки с двумя пострадавшими в центре Москвы
Задержан участник конфликта, который произошел между группой людей ночью 4 февраля в Басманном районе и в результате которого были госпитализированы два человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
«4 февраля в 3:30 в ОМВД России по Басманному району Москвы поступила информация о конфликте между гражданами на Покровском бульваре. Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими предварительно установлено, что между группой граждан произошел бытовой конфликт, переросший в потасовку. В результате инцидента пострадали двое мужчин, которые с разными травмами были госпитализированы в медучреждения. В ходе проведения оперативных мероприятий установлена причастность к данному противоправному деянию жителя Московской области 1995 года рождения. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – рассказали в пресс-службе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.