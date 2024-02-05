В экстренных службах назвали возможную причину крушения Ми-8

Причиной крушения вертолета МЧС Ми-8 могло стать его обледенение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительной версии, произошло обледенение вертолета, из-за чего двигатели машины заглохли и вертолет рухнул. События должны были развиваться стремительно, так как экипаж не докладывал о каких-либо проблемах.

До этого глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сообщал, что экипаж разбившегося вертолета МЧС не обнаружен.

По его словам, глубина в месте падения вертолета составляет около 50 метров. В настоящее время специалисты готовятся к погружению. К работам привлекли более 140 специалистов и 33 единицы техники. При этом спасатели обнаружили обломки вертолета. Борт рухнул в 11 км от берега Онежского озера, обломки лежат на глубине до 50 метров.