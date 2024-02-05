В Новой Москве нашли тело мужчины с ножевыми ранениями в спину

В Новой Москве обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями
Тело мужчины с ножевым ранением в спину обнаружено около дороги в поселении Сосенское в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
"5 февраля около дороги, расположенной в поселении Сосенское в Новой Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области спины", - сказали в пресс-службе.
Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.