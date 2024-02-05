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В Новой Москве обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями

Тело мужчины с ножевым ранением в спину обнаружено около дороги в поселении Сосенское в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

В Новой Москве нашли тело мужчины с ножевыми ранениями в спину
© РИА Новости

"5 февраля около дороги, расположенной в поселении Сосенское в Новой Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области спины", - сказали в пресс-службе.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Следственный комитет