Спасатели расчистили железную дорогу на Кубани, где сошел сель

"В Сочи из-за непогоды в районе перегона Дагомыс - Лоо сошел сель. Движение поездов и электричек временно остановлено. Для проведения работ пути обесточены. Специалисты ЮРПСО МЧС России установили световые башни и расчистили участок железной дороги с помощью спецтехники", - говорится в сообщении.

Вечером в воскресенье на перегоне Дагомыс - Лоо на Черноморском побережье произошел сход селевых масс. Причиной стало выпадение осадков и переувлажнения почвы. Сель нарушил расписание шести поездов, еще десять были отменены. Пассажиров электричек, следовавших на курорт, пересадили на автобусы.