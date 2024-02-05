40 человек оказались в больнице из-за сильного снегопада в Токио

40 человек госпитализировали в Токио из-за сильных снегопадов. Об этом рассказали в пожарной охране города, в ведении которой находится служба скорой помощи.

По данным агентства Kyodo, большинство травм были получены при падениях из-за гололедицы. Пострадали люди от четырех до 92 лет.

Ранее метеорологи объявили тревогу из-за снегопада в 23 центральных районах Токио, а также в префектурах Сайтама, Яманаси, Нагано, Ибараки и Тиба. В Токио снег начал идти со второй половины дня, к вечеру он усилился, высота снежного покрова составляет два сантиметра.

В токийском аэропорту Ханэда в связи с непогодой отменено 102 авиарейса. Со второй половины дня на регион Канто обрушился сильный снегопад. Закрыто движение по многим скоростным автомагистралям Токио. Возникли перебои и в движении электропоездов, отменены несколько междугородных экспрессов.