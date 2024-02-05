Место падения Ми-8 в Карелии нашли по сигналу мобильного телефона

Район падения вертолета Ми-8 в Карелии удалось установить благодаря сигналу мобильного телефона одного из членов экипажа. Об этом со ссылкой на информацию оперативных служб сообщает ТАСС.

«После пропажи вертолета по биллингу мобильного телефона командира вертолета было установлено последнее примерное местоположение борта», — говорится в публикации.

В район предполагаемого крушения возле села Деревянное были отправлены спасатели. В результате место крушения обнаружила наземная группа, передвигавшаяся на трех судах на воздушной подушке.

5 февраля сообщалось, что в Карелии потерпел крушение вертолет Ми-8.

Позже выяснилось, что вертолет упал на лед Онежского озера и ушел под воду.