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Место падения Ми-8 в Карелии нашли по сигналу мобильного телефона

Район падения вертолета Ми-8 в Карелии удалось установить благодаря сигналу мобильного телефона одного из членов экипажа. Об этом со ссылкой на информацию оперативных служб сообщает ТАСС.

Место падения Ми-8 в Карелии нашли по сигналу мобильного телефона
© РИА Новости

«После пропажи вертолета по биллингу мобильного телефона командира вертолета было установлено последнее примерное местоположение борта», — говорится в публикации.

Обломки пропавшего вертолета Ми-8 обнаружили в Онежском озере

В район предполагаемого крушения возле села Деревянное были отправлены спасатели. В результате место крушения обнаружила наземная группа, передвигавшаяся на трех судах на воздушной подушке.

5 февраля сообщалось, что в Карелии потерпел крушение вертолет Ми-8.

Позже выяснилось, что вертолет упал на лед Онежского озера и ушел под воду.

Обломки найдены. Судьба экипажа пока не ясна.

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