Обманутый мошенниками пенсионер из Москвы стал сообщником жуликов

Пенсионер из Москвы полгода переводил деньги мошенникам, после чего «переквалифицировался» в курьера и поехал в Псковскую область забирать средства у другой жертвы жуликов, пишет Telegram-канал Baza. Впоследствии пожилого мужчину задержали по подозрению в мошенничестве.

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Прошлым летом московскому пенсионеру позвонил неизвестный, который представился специалистом Центробанка и поинтересовался о накоплениях мужчины. Не прошло и месяца, как к нему приехал курьер с письмом якобы из ЦБ РФ, в котором говорилось, что его средства могут украсть и поэтому их нужно перевести на «сберегательный счет».

Поначалу 78-летний перевел аферистам 330 тысяч рублей, затем снял с кредитки еще 125 тысяч и также отправил жуликам. Спустя пару дней пенсионер взял в кредит еще 250 тысяч и перевел по тем же реквизитам.

Уже в ноябре мошенники снова позвонили москвичу, рассказав, что с такой же проблемой столкнулась пенсионерка, которая живет в Великих Луках. Мужчина согласился «помочь» женщине, поехал к ней, забрал 600 тысяч и отправил злоумышленникам. Затем он снова навестил пенсионерку и забрал у нее еще 300 тысяч. В конце месяца его снова попросили об услуге, — забрать у курьера 200 тысяч, с этим он тоже справился.

Через два дня пенсионера задержали. На допросе он рассказал о всех событиях последних месяцев и только в этот момент осознал, что им воспользовались.