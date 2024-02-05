Рыбак пропал после столкновения льдины с опорой моста в Красноярске

В российском городе рыбак на льдине врезался в опору моста и исчез
В Красноярске 78-летний рыбак на дрейфующей льдине врезался в опору Коммунального моста и исчез. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
По сведениям издания, в полицию обратилась россиянка. Она рассказала, что заметила, как в районе Ярыгинской улицы оторвало льдину, на которой находился пенсионер.
По предварительным данным, пожилой горожанин упал в воду. Волонтеры и сотрудники правоохранительных органов ведут его поиски.
До этого сообщалось, что в Бурятии пять рыбаков оказались на оторванной льдине в озере.
Еще раньше в Сахалинской области 26 рыбаков-любителей оказались на отколовшейся льдине в четырех километрах от берега.
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