17-летнюю россиянку отправили в СИЗО за избиение сверстников

В Тамбове суд отправил в СИЗО на два месяца 17-летнюю студентку юридического факультета, которая вместе с приятелями избивала сверстников. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По материалам следователей, задержанная в компании других несовершеннолетних единомышленников регулярно провоцировала драки со сверстниками в городском торговом центре.

Обвиняемая до 15 лет проживала в деревне в Тамбовской области. Родители девушки в разводе. Ее воспитанием занималась бабушка. С седьмого класса школы у задержанной начались проблемы с поведением. Утверждается, что она создала подростковую ОПГ, в которой насчитывается около десяти детей из неблагополучных семей.